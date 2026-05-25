T.A.T.u. впервые за три года спела «Нас не догонят»

Юлия Волкова и Елена Катина спели известную песню «Нас не догонят». Это произошло в суперфинале Кубка России на стадионе «Лужники» в Москве.

Все болельщики московского «Спартака» ликовали на трибунах, радуясь победе клуба, и подпевали строчки знаменитой песни. В конце весь стадион «взорвался» бурными овациями.

Последний раз t.A.T.u. исполнила свой хит перед началом матча «Зенит» - «Спартак» в 2023 году. Ввыступление стало первым за несколько лет после распада группы.

Ранее Лена Катина заявила, что распад t.A.T.u. стал следствием поведения Юлии Волковой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

