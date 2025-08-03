Смерч, сель и режим ЧС: На Кубань обрушилась стихия

В МЧС края сообщали о штормовом предупреждении в регионе на 2-4 августа. Там прогнозировались сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.

СМЕРЧ И РЕЖИМ ЧС

Утром воскресенья жители Краснодарского края сообщили о возникновении смерчей. В том числе стихия разбушевалась в Туапсинском районе.

Telegram-канал «112» опубликовал видео, на котором запечатлен момент появления смерча на пляже в поселке Агой. На кадрах видно, как в небе летают лежаки и даже катамаран, который приземлился на крышу, а люди убегают, пытаясь найти укрытие.