Смерч, сель и режим ЧС: На Кубань обрушилась стихия
В Туапсинском районе смерч закинул катамаран на крышу одной из построек на пляже, в Лермонтове при выходе воды из реки обрушился мост, а в селе Дефановка автобус с 25 пассажирами упал в воду.
3 августа Краснодарский край накрыла стихия. В некоторых районах региона были замечены смерчи и зафиксирован подъем уровня воды в нескольких реках. Из-за непогоды даже было перекрыто движение на одной из федеральных трасс. Не обошлось и без ЧП на дорогах.
В МЧС края сообщали о штормовом предупреждении в регионе на 2-4 августа. Там прогнозировались сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.
СМЕРЧ И РЕЖИМ ЧС
Утром воскресенья жители Краснодарского края сообщили о возникновении смерчей. В том числе стихия разбушевалась в Туапсинском районе.
Telegram-канал «112» опубликовал видео, на котором запечатлен момент появления смерча на пляже в поселке Агой. На кадрах видно, как в небе летают лежаки и даже катамаран, который приземлился на крышу, а люди убегают, пытаясь найти укрытие.
В связи с непогодой в Туапсинском районе Кубани ввели режим ЧС. В МЧС России сообщили, что на федеральной автодороге «М-4 Дон» на 1415 км сошла грязекаменная масса на две полосы, поэтому движение по трассе было перекрыто в двух направлениях.
«Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений привлекаются 57 человек, 15 единиц техники», - добавили в ведомстве.
Позже движение по трассе «М-4» было восстановлено. При этом проливные дожди значительно затруднили проезд по автодороге «Джубга — Сочи», сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.
РЕКИ ВЫШЛИ ИЗ БЕРЕГОВ
Глава администрации города Горячий Ключ Сергей Белопольский сообщил, что в селе Фанагорийское зафиксировали стремительный подъем уровня воды в реке Чепси. По информации специалистов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, причиной стал смерч, пришедший со стороны моря.
Белопольский рассказал, что вблизи урочища Подвисло затопило первый брод, в котором, согласно предварительной информации, находилась неорганизованная группа туристов в составе до 20 человек.
«На место направлена группа спасателей МЧС, а также машина высокой проходимости местного Комитета по лесу. По информации, поступающей с места, туристам ничего не угрожает», - написал Белопольский в своем Telegram-канале.
Кроме того, известно о подтоплении придомовых территорий в населенных пунктах округа. Белопольский сообщил, что в районе задействована система оповещения, местные спасатели уже работают на месте и оказывают помощь жителям. Сообщается также о сильном подтоплении в Новомихайловке. Там, по словам очевидцев, водой уносит транспортные средства.
При этом в районе Старого замка на трассе образовалась серьезная пробка из-за селя, сошедшего неподалеку от Молдавановки. На место направлены пост дежурства скорой помощи и пункт раздачи воды, писало РИА Новости. До этого в МВД Кубани сообщили о поднятии уровня реки Дефань.
«В результате чего произошло подтопление придомовых территорий (количество уточняется) в трех населенных пунктах: поселок Молдовановский, поселок Новомихайловский и поселок Дефановка», - передали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
АВТОБУС В ВОДЕ И ОБРУШЕНИЕ МОСТА
В Туапсинском муниципальном округе в селе Дефановка с моста в реку упал автобус с пассажирами. В транспортном средстве находились 25 человек. В результате происшествия никто не пострадал.
Сотрудники «Кубань-СПАС» вытащили их из воды. В операции по спасению приняли участие семь человек и две единицы техники, объявили в оперштабе Кубани.
До этого стало известно, что Лермонтове вышедшая из берегов из-за обильных осадков река Шапсухо разрушила небольшой мост. В связи с этим был перекрыт доступ к Черноморской улице, части улицы Ленина, Садовой, Лесной и к переулку Лазурному, писали СМИ. Около 300 домов оказались изолированы от транспортной инфраструктуры
В Сети появилось видео с моментом обрушения одного из мостов в Краснодарском крае. В ролике в Telegram-канале «112» видно, как сель сносит мост, и конструкция продолжает двигаться с другими обломками.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью НСН напомнил, что для того, чтобы обезопасить себя в грозу, необходимо не контактировать с водой, техникой и зонтами, а простая математика поможет определить, насколько погодное явление далеко от человека.
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