Кадыров ввел в Чечне режим ЧС из-за ливней

Уточняется, что режим ЧС был введен из-за непогоды для защиты населения и ликвидации последствий разгула стихии.

С 28 марта в республике идут обильные осадки. Из-за непогоды оказались подтоплены некоторые населённые пункты, размыты дороги и повреждены мосты. Власти принимают меры по ликвидации последствий стихии. Ранее в Чечне уже действовал режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Теперь ситуация признана чрезвычайной на региональном уровне.

Ранее режим ЧС был введен в столице Дагестана. По данным властей, в Махачкале из подтопленных домов эвакуировали 250 человек, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

