Кадыров ввел в Чечне режим ЧС из-за ливней
В Чеченской Республике введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за сильных дождей и ливней. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Рамзан Кадыров.
Уточняется, что режим ЧС был введен из-за непогоды для защиты населения и ликвидации последствий разгула стихии.
С 28 марта в республике идут обильные осадки. Из-за непогоды оказались подтоплены некоторые населённые пункты, размыты дороги и повреждены мосты. Власти принимают меры по ликвидации последствий стихии. Ранее в Чечне уже действовал режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Теперь ситуация признана чрезвычайной на региональном уровне.
Ранее режим ЧС был введен в столице Дагестана. По данным властей, в Махачкале из подтопленных домов эвакуировали 250 человек, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Три человека пострадали при пожаре в трехэтажном жилом доме в Ярославле
- В КНДР испытали двигатель ракеты, способной достичь США
- Размер президентских грантов в области культуры и искусства увеличен на 4%
- Минобороны: ВС РФ поразили авиабазу ВСУ и места хранения ракет «Фламинго»
- Кадыров ввел в Чечне режим ЧС из-за ливней
- Михалков хочет, чтобы Путин посмотрел его новый спектакль «Без свидетелей»
- В Махачкале из подтопленных домов эвакуировали 250 человек
- Минобороны: За сутки силы ПВО сбили 345 дронов ВСУ
- МО: ВС РФ освободили Ковшаровку в Харьковской области
- Вице-мэре Челябинска Астахова отправили в СИЗО