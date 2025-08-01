Снижения спроса на отдых в горных регионах не зафиксировано, а само направление позволяет сохранять туристический спрос круглый год, сообщили НСН в Российском союза туриндустрии (РСТ).

В результате дождя в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии в ночь с четверга 31 июля на пятницу 1 августа сошел селевой поток. Было остановлено автомобильное движение в некоторых районах города, а туристов с курорта «Эльбрус» эвакуировали на специальных шаттлах. В РСТ охарактеризовали ситуацию как стабильную.