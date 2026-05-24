Футболист «Спартака» разбил Кубок России

Аргентинский вингер московского «Спартака» Пабло Солари случайно разбил трофей Кубка России во время празднования победы.





В воскресенье «Спартак» в серии пенальти обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 по пенальти) в Суперфинале Кубка России. Во время торжеств Солари поднял хрустальный кубок над головой, после чего с трофея слетела крышка, а затем откололось основание.

Для «Спартака» это пятая победа в Кубке России. Последний раз красно-белые выигрывали турнир в 2022 году. Это первый трофей клуба под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо, возглавившего команду в январе.

