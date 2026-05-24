Футболист «Спартака» разбил Кубок России
Аргентинский вингер московского «Спартака» Пабло Солари случайно разбил трофей Кубка России во время празднования победы.
В воскресенье «Спартак» в серии пенальти обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 по пенальти) в Суперфинале Кубка России. Во время торжеств Солари поднял хрустальный кубок над головой, после чего с трофея слетела крышка, а затем откололось основание.
Для «Спартака» это пятая победа в Кубке России. Последний раз красно-белые выигрывали турнир в 2022 году. Это первый трофей клуба под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо, возглавившего команду в январе.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Футболист «Спартака» разбил Кубок России
- Макрон призвал Лукашенко не вступать в конфликт с Украиной
- В Роскомнадзоре опровергли блокировку DeepSeek
- Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 33 украинских БПЛА
- «Спартак» обыграл «Краснодар» в финале Кубка России
- Восемь человек пострадали при столкновении «Газели» и «Камаза» в Дагестане
- Китай запустил корабль «Шэньчжоу-23» с 3 космонавтами к станции «Тяньгун»
- Импорт сладостей из ЕС в Россию в марте упал на 33%
- Резаи: Иран может выйти из ДНЯО и прорвать морскую блокаду США
- Массовое ДТП с 13 автомобилями произошло в Подмосковье