Опасное потепление: В РФ от падения снега пострадали более 20 человек

«В феврале у нас наблюдается очень неустойчивая погода, когда волны тепла и холода быстро сменяются. Такая же ситуация у нас сохранится в предстоящие пять дней. В пятницу Москва оказалась в теплом секторе циклона. Сохранятся осадки, возможен снег и даже капли дождя. В субботу будет примерно на пять градусов выше климатической нормы. Уже в воскресенье мы будем находиться в холодной части циклона, температура будет понижаться. Утром температура дойдет до двух-семи градусов ниже нуля. К вечеру температура может опуститься и до десяти градусов мороза. Будет образовываться местами сильная гололедица. С понедельника температура воздуха снова начнет постепенно понижаться. Уже во вторник морозы окрепнут до 13-18 градусов ниже нуля ночью. В середине недели — антициклон, осадков не ожидается, днем до 15 градусов ниже нуля. А это уже ниже нормы почти на десять градусов. Эта волна холодной погоды может удержаться три-четыре дня», - объяснила она.

Ранее начальник ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что климатологи всего мира продолжают спорить о том, столкнется ли человечество в будущем с повышением или понижением температуры, а новые научные статьи с точными прогнозами — не более, чем «пугалки».