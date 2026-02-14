Опасное потепление: В РФ от падения снега пострадали более 20 человек
Еще трое погибли, повреждены автомобили.
В центральной части России началось потепление, из-за которого с крыш зданий падают большие массивы льда и снега. В результате обвалов есть пострадавшие и даже погибшие. Среди получивших травмы — в основном дети. Упавший снег уже повредил и десятки автомобилей. Однако специалисты обещают, что на смену опасному и аномальному потеплению вновь придут морозы.
ОПАСНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ: ПОГИБШИЕ И ПОСТРАДАВШИЕ
14 февраля в Тамбовской области из-за большого снежного массива обрушился навес городской больницы Котовска. В результате этого под завалами оказались четыре человека. По данным Telegram-канала «Baza», конструкциями и снегом также накрыло два припаркованных автомобиля.
Издание писало, что одного погибшего уже достали из-под завалов. Прокуратура организовала проверку и устанавливает должностных лиц, которые отвечают за уборку снега с кровли.
По информации Минздрава Тамбовской области, погибшим оказался 71-летний слесарь больницы. В пресс-службе правительства региона рассказали, что он находился на месте «в свой выходной».
В этот же день в Торопце Тверской области из-за скопления снега была повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома. В управлении Следственного комитета по региону уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал.
По факту произошедшего организовали доследственную проверку. При этом в СК уточнили, что в производстве уже находится уголовное дело, которое завели из-за непроведения ремонтно-восстановительных работ в этом доме.
Согласно данным Telegram-канала «Mash», в Подмосковье в городе Лыткарино массивный снежный ком, сошедший с козырька подъезда жилого комплекса «Новое Лыткарино», чуть не рухнул на мужчину с ребенком. Издание также писало, что упавший снег повредил автомобили.
Днем ранее в Люберцах под тяжестью снега обрушилась крыша автомобильной парковки. Под лавиной оказались десятки машин, передает «РЕН ТВ».
Telegram-канал «112» писал, что за сутки количество пострадавших в результате падения снега с крыш в Центральной России увеличилось до 25 граждан. До этого говорилось минимум о десяти пострадавших. Отмечается, что в основном они получили травмы головы. По данным источника, еще два человека погибли.
Так, 13 февраля в Москве на Щелковском шоссе погиб подросток 2011 года рождения. Сообщалось, что на него рухнул снег с навеса над балконом. Следственный комитет столицы возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В префектуре Восточного административного округа Москвы рассказали ТАСС, что навес возвели самовольно над балконом последнего этажа.
Кроме того, в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы сообщили, что в Троицком административном округе столицы из-за падения снега с крыши частного дома погиб мужчина, пишет издание «MSK1.ru».
В пятницу «112» сообщил, что в России десять детей и один взрослый пострадали от падения льда и снега с крыш. К тому же, по данным источника, были повреждены автомобили, окна, балконы, а в подмосковном Чехове под тяжестью осадков обвалился и козырек подъезда.
Известно, что накануне в Нижнем Новгороде от схода снега с крыши на Рождественской улице пострадали шесть детей, которые приехали отмечать масленицу в музей. Их доставили в больницу на осмотр.
Кроме того, в Электростали снег упал на 17-летнего подростка, в результате чего несовершеннолетний был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В Красногорске у шестилетнего ребенка из-за падения наледи диагностировали перелом стопы. В Ступине 10-летняя девочка получила перелом грудного отдела позвоночника.
Также известно, что в Тульской области из-за схода льда пострадал еще один несовершеннолетний. В настоящий момент СК проводит проверку. В Солнечногорске 50-летний мужчина получил травму головы после падения льда с крыши пятиэтажного жилого дома.
КАКУЮ ПОГОДУ ЖДАТЬ?
Между тем, участившиеся случаи травм у людей от падения наледи могут быть вызваны изменением погодных условий в Центральной России. В связи с резким потеплением снег уплотнился и стал тяжелее.
В январе балканский циклон «Фрэнсис» принес в столичный регион сильные снегопады. Тогда образовались сугробы высотой до 65 см, что стало абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе. Именно тогда возник крупный снежный покров, таяние которого сейчас становится опасным для прохожих и машин.
11 и 12 февраля в Москве тоже наблюдались сильные снегопады. Однако в выходные наступило аномальное потепление. «Первый канал» передавал, что накануне в столице зафиксировали самые высокие температуры с начала года. Столбики термометров поднялись до отметки плюс два градуса.
В связи с этим снег на крышах домов подтаял. Граждан призывают держаться подальше и не заходить за ограничительные ленточки, так как глыба может упасть в любой момент.
Однако ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с НСН сообщила, что в Москву после первой оттепели снова придут сильные морозы, и уже к середине новой недели температура даже днем будет доходить до 15 градусов ниже нуля.
«В феврале у нас наблюдается очень неустойчивая погода, когда волны тепла и холода быстро сменяются. Такая же ситуация у нас сохранится в предстоящие пять дней. В пятницу Москва оказалась в теплом секторе циклона. Сохранятся осадки, возможен снег и даже капли дождя. В субботу будет примерно на пять градусов выше климатической нормы. Уже в воскресенье мы будем находиться в холодной части циклона, температура будет понижаться. Утром температура дойдет до двух-семи градусов ниже нуля. К вечеру температура может опуститься и до десяти градусов мороза. Будет образовываться местами сильная гололедица. С понедельника температура воздуха снова начнет постепенно понижаться. Уже во вторник морозы окрепнут до 13-18 градусов ниже нуля ночью. В середине недели — антициклон, осадков не ожидается, днем до 15 градусов ниже нуля. А это уже ниже нормы почти на десять градусов. Эта волна холодной погоды может удержаться три-четыре дня», - объяснила она.
Ранее начальник ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что климатологи всего мира продолжают спорить о том, столкнется ли человечество в будущем с повышением или понижением температуры, а новые научные статьи с точными прогнозами — не более, чем «пугалки».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Энгельсе выросло до девяти
- В МОК отреагировали на сообщения о нехватке презервативов
- Песков назвал фигуриста Петра Гуменника «большим молодцом»
- Число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице увеличилось до трех
- Опасное потепление: В РФ от падения снега пострадали более 20 человек
- Рубио заявил, что Индия пообещала США не покупать нефть у России
- Кравцов рассказал об изменении стандарта работы детских садов
- Один человек погиб под завалами из-за обрушения навеса больницы
- СМИ: Актриса Веденская стала фигуранткой расследования во Франции
- Лучший со времен Плющенко: Гуменник занял шестое место на Играх в Милане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru