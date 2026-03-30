Москву весной могут ждать погодные аномалии, поэтому менять резину на автомобилях стоит тем, кто не зависит от машины каждый день, объяснил в интервью НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Минтранс РФ ранее объявил, что столичные автолюбители уже могут начать «переобуваться». Тишковец отметил, что уже сменил резину на своем авто, но предупредил о перспективе грядущих «арктический вторжений» и «черемуховых холодов».