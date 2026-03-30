«Арктические вторжения!»: Тишковец напугал сменивших резину москвичей
Май и апрель будут теплее климатической нормы, при этом не исключены снег и «черемуховые холода», сказал в эфире НСН Евгений Тишковец.
Москву весной могут ждать погодные аномалии, поэтому менять резину на автомобилях стоит тем, кто не зависит от машины каждый день, объяснил в интервью НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Минтранс РФ ранее объявил, что столичные автолюбители уже могут начать «переобуваться». Тишковец отметил, что уже сменил резину на своем авто, но предупредил о перспективе грядущих «арктический вторжений» и «черемуховых холодов».
«Среднесуточные температуры уже давно превышают критериальные плюс 5 градусов, поэтому, с одной стороны, переобуваться можно. Я лично это сделал еще пару недель назад, по ночам не эксплуатировал автомобиль, а днем - да. Есть ли гарантии на будущее? Несмотря на то, что апрель и май обещают быть теплее климатической нормы, внутри этих месяцев возможны арктические вторжения, черемуховые холода и возврат весенних холодов. Никто не исключает, что такое возможно, но когда оно произойдет и произойдет ли вообще, наука точно не может сказать за пределами недельной видимости», - отметил синоптик.
Тишковец также напомнил о майском снеге.
«У нас и в мае бывает снег, как это было в прошлом году. Два месяца стояло тепло, а потом хлобысь - и получите-распишитесь. Но для кого-то это было не критично. Я два месяца катался на летней резине, замечательно себя чувствовал, когда снег выпал, поставил машину на прикол и подождал несколько дней, пока все это растает. Для кого-то же это критично, так как им каждый день нужен автомобиль, но это вообще можно до лета терпеть и не переобуваться. Каждый выбирает сам», - заключил собеседник НСН.
В Дагестане накануне из-за сильных ливней произошло мощное наводнение, затронувшее, в частности, Махачкалу, Дербент и Хасавюрт, отмечает «Радиоточка НСН».
