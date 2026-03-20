«Ничего страшного там не случилось. Уже было опровержение и посольства России в Каире, и консульства РФ в Хургаде. Да и мы на связи. Сейчас там находятся около 25 тысяч россиян. Примерно каждый год во второй декаде марта в этом районе возникает ветер из пустыни - сильнее, слабее. Этот год ничем не отличается от 2025 или нескольких предыдущих. Просто некоторым Telegram-каналам хочется похайпиться на скандальной истории, фейке», - подчеркнул собеседник НСН.

Он также опроверг закрытие туристических активностей в Хургаде и уточнил, что данное природное явление нельзя рассматривать как повод для компенсации затрат на отдых.

«Ветер сильный, это не форс-мажор. Форс-мажор это какое-то стихийное бедствие, землетрясение, наводнение. В этом случае, конечно, да, можно рассчитывать на компенсацию. Да и у самих отдыхающих нет никаких претензий, мы не получаем от них никаких рекламаций. Со слов самих туристов отдых сейчас хороший, погода 26 – 28 тепла, вода 22 градуса. На Красном море все работает: рестораны, аквапарки. Ничего не закрыто», - отметил Алексан Мкртчян.

В Ассоциации туроператоров России ране пояснили, что речь идет о хамсине – ветре из пустыни. Это обычное явление для Египта, особенно в весенний период. По данным АТОР, на курорте есть ограничения на купание из-за недостаточной видимости. Спасатели на пляже не видят заплывших далеко от берега.