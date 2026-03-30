«До майских праздников это все сто раз уже уляжется. Март – это самый низкий период для поездок в Дагестан. Если берем общее количество россиян, которые должны посетить Дагестан в 2026 году (примерно один миллион 900 тысяч человек), в марте это менее 75 тысяч. В первую очередь затронута сама Махачкала, Каспийск. Хасавюрт – это не туристический регион. Пострадало буквально два-три отеля из примерно 300, что принимают наших туристов. Несерьезно пострадали еще четыре отеля, туда просто попала вода, сейчас откачивается. Более серьезно пострадала пляжная инфраструктура – какие- то кафе на пляже, зонты, стулья унесло в море. Это все быстро покупается, к майским будет хорошая картина», - рассказал он.

По его словам, эта ситуация не повлияет на итоговый туристический поток за год.

«Два основных курорта – это Дербент и Избербаш, здесь стихия вообще прошла мимо. Нам обещали восстановить Махачкалу и Каспийск за тридцать дней. Майские праздники – это уже серьезный поток туристов для региона. Хорошо, что все это не случилось позже, так как это был бы серьезный удар по индустрии. В этом году рост туристического потока составляет 5-6%, Дагестан не показывает рекордов 2022 года, когда было плюс 30-40%. Это неплохо, потому что тот же Сочи показывает сейчас минут 15%. Дагестан на этом фоне смотрится очень хорошо», - добавил собеседник НСН.

Кавказским регионам стоит пересмотреть строительные нормы, чтобы не допустить массовых разрушений из-за наводнений, рассказал научный сотрудник, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов в беседе с НСН.

