Симоньян: Договариваться с Пашиняном невозможно
Договариваться с главой правительства Армении Николом Пашиняном невозможно, сообщила ИС «Вести» главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, премьер-министр еще в 2018 году пришел к власти на антироссийских лозунгах. Журналист отметила, что Пашинян «просто ждет, пока он передоговорится покрупнее, повыгоднее». Симоньян отметила, что с тех пор называет Пашиняна «эфенди» - это вежливое обращение к турку.
Ранее Пашинян назвал условие, при котором он уйдет в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
