Полсотни поврежденных домов: ВСУ выпустили по РФ более 200 БПЛА
В Севастополе в результате украинской атаки повреждено более 50 жилых домов.
ВСУ вновь атаковали российские регионы, выпустив по ним более двух сотен дронов. Одной из самых массированных атак подвергся Севастополь. Там повреждены более 50 жилых домов, есть погибший и пострадавшие. При этом накануне ВСУ совершили первую атаку на Урал.
АТАКА НА СЕВАСТОПОЛЬ
Ночью 26 апреля ВСУ совершили одну из самых массированных атак на Севастополь. Глава города Михаил Развожаев сообщил, что там в результате ударов украинских дронов были повреждены 34 многоквартирных дома и 17 частных домов.
По словам губернатора, на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина в Севастополе были выбиты стекла в магазинах, в Загородной Балке пробита крыша на станции техобслуживания. Также произошли возгорания в разных районах. Кроме того, повреждены пять авто, добавил Развожаев. Также известно, что в нескольких районах Севастополя БПЛА повредили стены, остекления и линии электропередач.
«Ночью враг совершил один из самых массированных налетов на Севастополь. Силы ПВО, Черноморского флота и наши мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель», - написал политик в своем Telegram-канале, отметив, что власти города принимают все необходимые меры для ликвидации последствий.
До этого Развожаев сообщил, что в Севастополе погиб один человек, еще трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников. По словам политика, погибшим оказался мужчина 1983 года рождения, который в момент атаки ВСУ находился в автомобиле в районе проспекта Генерала Острякова.
Отмечается, что приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи пытались реанимировать раненого мужчину, но не смогли его спасти. Губернатор добавил, что ранения получили пожилые мужчина и женщина, а также молодой парень. Все пострадавшие были госпитализированы.
Согласно информации Развожаева, всего ВСУ выпустили по Севастополю 43 беспилотника. Губернатор рассказал, что осколки одного из сбитых дронов упали на территории Академии хореографии, дети и сотрудники учреждения находились в укрытии. Также произошло возгорание шиномонтажа и частного дома.
АТАКА НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали и другие российские регионы. Так, в Вологодской области был поврежден трубопровод с серной кислотой на одном из предприятий. По словам губернатора региона Георгия Филимонова, в результате атаки пострадали пять человек, их госпитализировали с ожогами.
«Поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО "Апатит". Возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет», - написал политик в своем Telegram-канале.
Всего, по данным Министерства обороны России, минувшей ночью 26 апреля российские силы ПВО уничтожили 203 украинских беспилотника над территорией страны. Это произошло в период с 20:00 по московскому времени 25 апреля до 07:00 утра 26 апреля. В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областями, а также над Московским регионом, Крымом и Черным морем.
Позже в министерстве объявили, что утром воскресенья в период с 07:00 до 09:00 часов по московскому времени силы ПВО РФ уничтожили еще 49 украинских БПЛА над Белгородской, Вологодской и Ярославской областями, а также над Крымом и Черным морем.
ПЕРВАЯ АТАКА НА УРАЛ
При этом днем ранее ВСУ совершили первую с начала спецоперации атаку на уральские регионы России. 25 апреля Украина выпустила беспилотники по Челябинской и Свердловской областям.
В результате атаки ВСУ в Екатеринбурге был поврежден жилой многоэтажный дом. Во время ЧП пострадали минимум девять человек. Губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале в «Максе» написал, что одна женщина была госпитализирована с отравлением продуктами горения. Отмечается, что травматических повреждений у пострадавших нет.
Сообщалось, что в результате атаки беспилотника ВСУ были повреждены 44 квартиры в жилом доме. Из здания эвакуировали более 80 человек. Всего, по данным Минобороны РФ, ночью 25 апреля ПВО сбили почти 130 дронов ВСУ над российскими регионами.
Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете «ВЗГЛЯД» объяснил, как дроны ВСУ смогли долететь до Урала. По его словам, для повышения дальности полета БПЛА Украина использует «рваный полет», при котором двигатель периодически отключается, и БПЛА переходит в режим планирования, экономя топливо. Кроме того, дальность увеличивается за счет уменьшения массы боевой части, добавил эксперт.
Он также не исключил, что запуски дронов по целям на Урале могли быть произведены не с территории Украины, а диверсионными группами с более близкого расстояния. Кнутов допустил и возможность того, что БПЛА могли быть собраны непосредственно на территории РФ.
Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что Урал оказался в зоне досягаемости дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
