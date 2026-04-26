Полсотни поврежденных домов: ВСУ выпустили по РФ более 200 БПЛА

АТАКА НА СЕВАСТОПОЛЬ

Ночью 26 апреля ВСУ совершили одну из самых массированных атак на Севастополь. Глава города Михаил Развожаев сообщил, что там в результате ударов украинских дронов были повреждены 34 многоквартирных дома и 17 частных домов.

По словам губернатора, на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина в Севастополе были выбиты стекла в магазинах, в Загородной Балке пробита крыша на станции техобслуживания. Также произошли возгорания в разных районах. Кроме того, повреждены пять авто, добавил Развожаев. Также известно, что в нескольких районах Севастополя БПЛА повредили стены, остекления и линии электропередач.