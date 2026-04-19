В Киеве мужчина расстрелял прохожих и взял заложников

По данным СМИ, злоумышленник оказался насильно мобилизованным гражданином Украины, его ликвидировали при задержании.

Накануне в украинской столице вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим. Позже он ворвался в магазин, где продолжил стрельбу, и взял несколько человек в заложники. В результате ЧП погибли шесть граждан, еще 15 пострадали. Нападавшего ликвидировал спецназ во время задержания. По сообщениям СМИ, им оказался насильно мобилизованный гражданин Украины.

СТРЕЛЬБА И ЖЕРТВЫ

Вечером 18 апреля в Киеве произошла стрельба. В Голосеевском районе города вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим, после чего переместился в супермаркет «Велмарт», где взял посетителей и персонал в заложники и забаррикадировался внутри.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что устроивший стрельбу в Киеве мужчина не выдвигал никаких требований и действовал хаотично. По данным издания «Страна.ua», переговоры с преступником «продлились около 40 минут и не дали результатов».

«Оружие, которое использовал нападавший, было официально зарегистрировано. В декабре 2025 года он продлил разрешение на его хранение и ношение. В настоящее время правоохранители проверяют обстоятельства выдачи разрешения», - добавил глава МВД Украины.

Согласно данным СМИ, стрелок использовал легальную охотничью винтовку Kel-Tec SUB-2000 под патрон 9×19. Разрешение на нее он продлил в декабре прошлого года, собрав нужные документы, включая медсправку.

По словам Клименко, стрелок передвигался по Демеевской улице и по пути застрелил четырех человек, а пятого — уже в супермаркете. Известно, что во время нападения был ранен охранник магазина, в который ворвался стрелок.

После нападения здание оперативно окружили силовики, на место стянули спецназ. Во время штурма злоумышленник оказал сопротивление и был ликвидирован спецназом КОРД.

Информация о количестве пострадавших в результате ЧП менялась. После ликвидации преступника сообщалось о пяти жертвах и десяти раненых. Также говорилось о ранении ребенка при нападении.

«Игорь Клименко доложил о ликвидации в Киеве нападавшего, который открыл огонь по обычным людям. Известно о пяти погибших. По состоянию на текущий момент десять человек госпитализированы с ранениями и травмами», – написал украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также выразил соболезнования родным и близким жертв. Согласно данным Зеленского, в ходе операции удалось спасти четырех заложников. Однако позже мэр Киева Виталий Кличко написал, что в больнице скончался еще один пострадавший.

«В больнице умерла женщина, госпитализированная после стрельбы. Ее личность устанавливают, женщине было около 30 лет. Таким образом, всего в результате стрельбы уже шестеро погибших», - написал политик в своем Telegram-канале в субботу вечером.

По его словам, количество пострадавших возросло до 15.

НАПАДАВШИЙ

Согласно информации СМИ, нападавшим оказался 58-летний Дмитрий Васильченков. Издание «Страна.ua» писало, что он родился в Москве, имел гражданство Украины, жил в Артемовске, а потом — в Голосеевском районе Киева.

Известно, что в 2025 году мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье о причинении легких телесных повреждениях — речь шла о конфликте 2023 года. В 2024-м дело прекратили после примирения сторон.

Также говорилось, что злоумышленник судился с Пенсионным фондом Украины и добился доплаты около двух тысяч гривен. По словам соседей, он жил без семьи.

Журналист Виталий Глагола сообщил, что нападавший — бывший украинский военный. Отмечается, что он служил в 254-й мотострелковой дивизии в батальоне материально-технического обеспечения.

«Потом он ушел в запас, а после 22-го продолжил службу в рядах украинской армии», — написал Глагола.

При этом Telegram-канал «Mash» писал, что стрелок был насильно мобилизован несколько дней назад.

МОБИЛИЗАЦИЯ НА УКРАИНЕ

До этого глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что не стоит ожидать существенных изменений в процессе мобилизации на Украине.

По его словам, возможные реформы, в том числе изменение формата работы военкоматов или их переименование, не повлияют на суть процесса. Глава офиса президента Украины отметил, что армии необходим личный состав для удержания фронта, однако из-за нежелания граждан вступать в ВСУ мобилизация часто проходит в принудительной форме, передает телеканал «Общественное».

При этом политик признал, что действующая система носит хаотичный характер и не может быть кардинально изменена в условиях продолжающегося конфликта.

Ранее на этой неделе в Турции произошло сразу два вооруженных нападения на учебные заведения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». 14 апреля ученик с оружием ворвался в профессионально-технический лицей в провинции Шанлыурфа на юго-востоке страны. В результате ЧП пострадали более 15 человек.

На следующий день, 15 апреля, в средней школе им. Айсер Чалык в Кахраманмараше восьмиклассник устроил стрельбу из отцовского оружия. Тогда в результате трагедии погибли девять человек, еще минимум 13 пострадали.

Ранее руководитель центра при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко, комментируя стрельбу с шестью погибшими в Киеве, предложил легализовать короткоствольное оружие для гражданского населения, пишет РИА Новости.

ФОТО: AP / ТАСС
