В Киеве мужчина расстрелял прохожих и взял заложников

«Оружие, которое использовал нападавший, было официально зарегистрировано. В декабре 2025 года он продлил разрешение на его хранение и ношение. В настоящее время правоохранители проверяют обстоятельства выдачи разрешения», - добавил глава МВД Украины.

Согласно данным СМИ, стрелок использовал легальную охотничью винтовку Kel-Tec SUB-2000 под патрон 9×19. Разрешение на нее он продлил в декабре прошлого года, собрав нужные документы, включая медсправку.

По словам Клименко, стрелок передвигался по Демеевской улице и по пути застрелил четырех человек, а пятого — уже в супермаркете. Известно, что во время нападения был ранен охранник магазина, в который ворвался стрелок.