Пушилин: В ДНР из-за ударов ВСУ погиб 1 человек, еще 9 ранены
В результате обстрелов со стороны Украины в Донецкой Народной Республике за сутки погиб один мирный житель, ещё девять человек получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале в «Максе».
По словам Пушилина, в селе Новопетриковка Великоновоселковского муниципального округа женщина погибла в результате ракетного удара. Ещё две женщины и двое мужчин получили ранения средней степени тяжести.
Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка при атаке беспилотника на автозаправочный комплекс пострадали женщина и трое мужчин - все с ранениями средней тяжести. Ещё один человек был ранен в результате удара БПЛА на автодороге Светлодарск - Дебальцево в Дебальцевском городском округе.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что три человека погибли, пять ранены в результате атак дронов ВСУ на республику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
