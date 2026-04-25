Пушилин: В ДНР из-за ударов ВСУ погиб 1 человек, еще 9 ранены

По словам Пушилина, в селе Новопетриковка Великоновоселковского муниципального округа женщина погибла в результате ракетного удара. Ещё две женщины и двое мужчин получили ранения средней степени тяжести.

Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка при атаке беспилотника на автозаправочный комплекс пострадали женщина и трое мужчин - все с ранениями средней тяжести. Ещё один человек был ранен в результате удара БПЛА на автодороге Светлодарск - Дебальцево в Дебальцевском городском округе.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что три человека погибли, пять ранены в результате атак дронов ВСУ на республику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».