Зеленский: Готовы провести трехсторонние переговоры с США и РФ в Азербайджане
Украина готова провести трёхсторонние переговоры с участием США и России на территории Азербайджана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
Зеленский отметил, что высоко ценит роль партнёрских стран в посредничестве мирного процесса.
«Я поделился с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам», - сказал он.
Украинский лидер напомнил, что подобные переговоры уже проводились в Турции и Швейцарии с участием американских партнёров.
«Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане», - заявил Зеленский.
Ранее, впервые с начала СВО, Зеленский прилетел в Азербайджан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
