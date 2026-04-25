Зеленский: Готовы провести трехсторонние переговоры с США и РФ в Азербайджане

Украина готова провести трёхсторонние переговоры с участием США и России на территории Азербайджана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Зеленский отметил, что высоко ценит роль партнёрских стран в посредничестве мирного процесса.

«Я поделился с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам», - сказал он.

Украинский лидер напомнил, что подобные переговоры уже проводились в Турции и Швейцарии с участием американских партнёров.

«Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане», - заявил Зеленский.

Ранее, впервые с начала СВО, Зеленский прилетел в Азербайджан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаАзербайджанВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры