Медведев заявил о «привлекательных целях» на Украине для ВС России
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на Украине существуют весьма привлекательные цели для Вооруженных сил РФ, о которых российские военные не должны забывать. Об этом он сообщил на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии «Единая Россия», передает ТАСС.
Комментируя удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя», политик отметил, что Россия не будет наносить симметричные удары по культурным объектам.
«Потому что мы все-таки цивилизованные люди», – подчеркнул Медведев.
Но он отметил, что на Украине есть другие объекты, которые являются «привлекательными целями» и о них Вооруженные силы России «забывать не должны».
Медведев также сообщил, что разрушенная ВСУ панорама «Оборона Севастополя» обязательно будет восстановлена. По его словам, средства на восстановительные работы уже найдены, а несколько организаций предложили свою помощь в реализации этого проекта.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский жестко осудил удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя», назвав украинских военнослужащих фашистами, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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