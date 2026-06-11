Медведев заявил о «привлекательных целях» на Украине для ВС России

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на Украине существуют весьма привлекательные цели для Вооруженных сил РФ, о которых российские военные не должны забывать. Об этом он сообщил на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии «Единая Россия», передает ТАСС.

Комментируя удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя», политик отметил, что Россия не будет наносить симметричные удары по культурным объектам.

«Потому что мы все-таки цивилизованные люди», – подчеркнул Медведев.

Медведев пригрозил ударом по АЭС на Украине и в НАТО

Но он отметил, что на Украине есть другие объекты, которые являются «привлекательными целями» и о них Вооруженные силы России «забывать не должны».

Медведев также сообщил, что разрушенная ВСУ панорама «Оборона Севастополя» обязательно будет восстановлена. По его словам, средства на восстановительные работы уже найдены, а несколько организаций предложили свою помощь в реализации этого проекта.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский жестко осудил удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя», назвав украинских военнослужащих фашистами, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаСевастопольСовбез РФ Дмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры