Медведев заявил о «привлекательных целях» на Украине для ВС России

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на Украине существуют весьма привлекательные цели для Вооруженных сил РФ, о которых российские военные не должны забывать. Об этом он сообщил на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии «Единая Россия», передает ТАСС.

Комментируя удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя», политик отметил, что Россия не будет наносить симметричные удары по культурным объектам.

«Потому что мы все-таки цивилизованные люди», – подчеркнул Медведев.