Паслер: До 9 человек выросло число пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге

Паслер, со ссылкой на минздрав региона, сообщил, что за медицинской помощью обратились девять человек. Одна женщина была госпитализирована с отравлением продуктами горения. Травматических повреждений у пострадавших нет. С жителями дома продолжают работать психологи.

В результате атаки беспилотника повреждены 44 квартиры в жилом доме. Из здания эвакуировали 81 человека. Большинство жителей самостоятельно решили вопрос с временным размещением. Только одна семья обратилась за помощью и была размещена в гостинице.

Губернатор отметил, что угрозы обрушения дома нет, поэтому поставлена задача в ближайшее время начать ремонтные работы и оперативно восстановить повреждённое жильё.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять мирных жителей Белгородской области пострадали от ударов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».