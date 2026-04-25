Паслер: До 9 человек выросло число пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
До девяти человек выросло число пострадавших при атаке беспилотника в Екатеринбурге утром 25 апреля. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своём канале в «Максе».
Паслер, со ссылкой на минздрав региона, сообщил, что за медицинской помощью обратились девять человек. Одна женщина была госпитализирована с отравлением продуктами горения. Травматических повреждений у пострадавших нет. С жителями дома продолжают работать психологи.
В результате атаки беспилотника повреждены 44 квартиры в жилом доме. Из здания эвакуировали 81 человека. Большинство жителей самостоятельно решили вопрос с временным размещением. Только одна семья обратилась за помощью и была размещена в гостинице.
Губернатор отметил, что угрозы обрушения дома нет, поэтому поставлена задача в ближайшее время начать ремонтные работы и оперативно восстановить повреждённое жильё.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять мирных жителей Белгородской области пострадали от ударов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Паслер: До 9 человек выросло число пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
