В Турции звезде из «Великолепного века» грозит до десяти лет тюрьмы

По словам юриста, за употребление наркотиков в Турции предусмотрен срок от двух до пяти лет, при этом двухлетний приговор может оказаться условным. За сбыт запрещенных веществ грозит до десяти лет, однако фактически обвиняемый проведет в тюрьме чуть менее восьми лет.

Все задержанные знаменитости уже сдали образцы крови и волос для проведения теста на наркотики. Еще трое фигурантов дела находятся в розыске.

Профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил в беседе с НСН отметил, что в Стамбуле очень часто проводятся рейды по борьбе с распространением наркотиков, а известные актеры могли просто оказаться в не том месте в не то время.

