В Турции звезде из «Великолепного века» грозит до десяти лет тюрьмы

Задержанным в Турции знаменитостям, включая актрису сериала «Великолепный век», может грозить тюремный срок от пяти до десяти лет при наличии улик и положительного теста на наркотики. Об этом РИА Новости сообщила юрист Айшегюль Полат.

Полиция в четверг, 11 июня, провела в Стамбуле антинаркотический рейд, в ходе которого задержала 22 знаменитости. Среди попавших под рейд оказались «Мисс Турция-1999» Айше Хатун Онал, актриса Берен Саат, ее супруг певец Кенан Доулу и его брат-композитор Озан.

СМИ: Российскую туристку могут казнить в ОАЭ за наркотики в багаже

По словам юриста, за употребление наркотиков в Турции предусмотрен срок от двух до пяти лет, при этом двухлетний приговор может оказаться условным. За сбыт запрещенных веществ грозит до десяти лет, однако фактически обвиняемый проведет в тюрьме чуть менее восьми лет.

Все задержанные знаменитости уже сдали образцы крови и волос для проведения теста на наркотики. Еще трое фигурантов дела находятся в розыске.

Профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил в беседе с НСН отметил, что в Стамбуле очень часто проводятся рейды по борьбе с распространением наркотиков, а известные актеры могли просто оказаться в не том месте в не то время.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Dilara Acikgoz / AP
ТЕГИ:АктрисаНаркотикиПолицияТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры