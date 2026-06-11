Власти Екатеринбурга отказались снижать скорость автобусов после трагедии

Власти Екатеринбурга не намерены вводить ограничения скорости для общественного транспорта в центральной части города после автокатастрофы, унесшей жизни четырех пешеходов. Соответствующее заявление сделал мэр Алексей Орлов в беседе с корреспондентом «ФедералПресс».

Градоначальник пояснил, что снижение лимита до 40 км/ч не даст желаемого эффекта из-за существующего нештрафуемого порога, при котором водители все равно будут развивать скорость до 60 км/ч. При этом он выразил сомнение в том, что шоферы автобусов массово превышают скоростной режим, поскольку тяжелый транспорт физически не способен быстро разгоняться.

Водитель автобуса в Екатеринбурге перепутал газ и тормоз, когда наехал на людей

Ранее ряд урбанистов выступали за искусственное ограничение скорости в центре города. Эксперты также усомнились в защитных функциях ограждений, установленных между тротуаром и проезжей частью, поскольку конструкции не смогли уберечь пешеходов от наезда многотонного транспорта.

Напомним, вчера вечером автобус частного перевозчика вылетел на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта и совершил наезд на пешеходов. В результате инцидента погибли четыре человека, а шестеро пострадали, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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