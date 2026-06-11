Власти Екатеринбурга отказались снижать скорость автобусов после трагедии

Власти Екатеринбурга не намерены вводить ограничения скорости для общественного транспорта в центральной части города после автокатастрофы, унесшей жизни четырех пешеходов. Соответствующее заявление сделал мэр Алексей Орлов в беседе с корреспондентом «ФедералПресс».

Градоначальник пояснил, что снижение лимита до 40 км/ч не даст желаемого эффекта из-за существующего нештрафуемого порога, при котором водители все равно будут развивать скорость до 60 км/ч. При этом он выразил сомнение в том, что шоферы автобусов массово превышают скоростной режим, поскольку тяжелый транспорт физически не способен быстро разгоняться.