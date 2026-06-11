Власти Екатеринбурга отказались снижать скорость автобусов после трагедии
Власти Екатеринбурга не намерены вводить ограничения скорости для общественного транспорта в центральной части города после автокатастрофы, унесшей жизни четырех пешеходов. Соответствующее заявление сделал мэр Алексей Орлов в беседе с корреспондентом «ФедералПресс».
Градоначальник пояснил, что снижение лимита до 40 км/ч не даст желаемого эффекта из-за существующего нештрафуемого порога, при котором водители все равно будут развивать скорость до 60 км/ч. При этом он выразил сомнение в том, что шоферы автобусов массово превышают скоростной режим, поскольку тяжелый транспорт физически не способен быстро разгоняться.
Ранее ряд урбанистов выступали за искусственное ограничение скорости в центре города. Эксперты также усомнились в защитных функциях ограждений, установленных между тротуаром и проезжей частью, поскольку конструкции не смогли уберечь пешеходов от наезда многотонного транспорта.
Напомним, вчера вечером автобус частного перевозчика вылетел на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта и совершил наезд на пешеходов. В результате инцидента погибли четыре человека, а шестеро пострадали, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дональд Трамп объявил о завершении войны с Ираном
- Власти Екатеринбурга отказались снижать скорость автобусов после трагедии
- Медведев заявил о «привлекательных целях» на Украине для ВС России
- Масалитин назвал сборную, которая удивит на чемпионате мира по футболу
- Экс-глава МИД Германии заявил, что Путин знает немцев лучше них самих
- Авиасалон МАКС в 2026 году отменили по решению правительства
- В России объяснили необходимость легализации онлайн-казино
- СМИ: Директор певицы Линды стал обвиняемым по делу о мошенничестве
- Жозе Моуринью вновь возглавил мадридский «Реал»
- В Мехико стартовала церемония открытия чемпионата мира по футболу