В результате атак на Севастополь повреждены 34 многоквартирных дома

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны и Черноморского флота уничтожили 71 воздушную цель над Севастополем, сообщают «Известия» со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

СМИ: Два человека пострадали при атаке БПЛА на Севастополь

По его словам, Вооруженные силы Украины совершили один из самых массированных налетов на город. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов в разных районах. В ряде квартир выбиты окна и повреждены балконы.

При атаке погиб мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиАтакаВСУСевастополь

