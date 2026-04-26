В результате атак на Севастополь повреждены 34 многоквартирных дома
26 апреля 202609:01
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны и Черноморского флота уничтожили 71 воздушную цель над Севастополем, сообщают «Известия» со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.
По его словам, Вооруженные силы Украины совершили один из самых массированных налетов на город. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов в разных районах. В ряде квартир выбиты окна и повреждены балконы.
При атаке погиб мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Подозреваемый в стрельбе на ужине с Трампом заявил, что его целью были чиновники
- Новое покушение? Трампа эвакуировали во время стрельбы
- СМИ: Зеленский зол на США из-за поддержки условий России по Украине
- Пекин ответит на включение компаний Китая в пакет санкций ЕС против РФ
- В Хабаровске у входа в техникум развернули «автовоенкомат» для отбора в беспилотные войска
- Онищенко заявил о безопасности отдыха в РФ
- После нефтяного дождя в Туапсе городские автомойки взвинтили цены втрое
- Стало известно о стрелке, открывшем огонь на приеме с участием Трампа
- Россияне бросают офисную работу и уходят в фермерство