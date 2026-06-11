Авиасалон МАКС в 2026 году отменили по решению правительства

При этом мероприятие перенесено на следующий год и пройдет в мае-июне 2027 года в Казани. Из перечня следует, что ещё одно мероприятие – «Гидроавиасалон», тоже перенесено на 2027 год.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин 12 июля 2025 года подписал распоряжение о проведении авиасалона в июле-августе 2026 и 2027 годов. Тогда предполагалось, что оба мероприятия примет подмосковный Жуковский.

Год назад об отмене салона МАКС сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, который отметил, «сами понимаете, какое сейчас время», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



