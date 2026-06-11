Авиасалон МАКС в 2026 году отменили по решению правительства
Международный авиационно-космический салон (МАКС) в 2026 году не состоится. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Из утвержденного перечня международных выставок продукции военного назначения на 2026 год исключили позицию, касающуюся салона МАКС-2026.
При этом мероприятие перенесено на следующий год и пройдет в мае-июне 2027 года в Казани. Из перечня следует, что ещё одно мероприятие – «Гидроавиасалон», тоже перенесено на 2027 год.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин 12 июля 2025 года подписал распоряжение о проведении авиасалона в июле-августе 2026 и 2027 годов. Тогда предполагалось, что оба мероприятия примет подмосковный Жуковский.
Год назад об отмене салона МАКС сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, который отметил, «сами понимаете, какое сейчас время», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Авиасалон МАКС в 2026 году отменили по решению правительства
- В России объяснили необходимость легализации онлайн-казино
- СМИ: Директор певицы Линды стал обвиняемым по делу о мошенничестве
- Жозе Моуринью вновь возглавил мадридский «Реал»
- В Мехико стартовала церемония открытия чемпионата мира по футболу
- Без резких движений: Как дистанционный техосмотр упростит жизнь россиян
- Аналитики раскрыли рост трат россиян на стоматологию
- Трамп отменил удары по Ирану на фоне согласования сделки
- Директор Буйнова рассказал о здоровье артиста на фоне слухов об инсульте
- Mia Boyka раскрыла неожиданную причину популярности песни «Экспонат»