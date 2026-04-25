Над Россией уничтожили 127 украинских дронов

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионами России более 120 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

БПЛА ликвидировали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, а также Свердловской и Челябинской областях. Кроме того, дроны сбили над Татарстаном, Крымом, Черным и Азовским морями.

Ранее стало известно, что попытка беспилотной атаки пресечена на одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области.

