Совфед: Россия может согласиться на переговоры с США и Украиной в Азербайджане
В Совете Федерации заявили, что Москва может согласиться на переговоры с Вашингтоном и Киевом в Азербайджане, сообщил изданию «Подъем» первый замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров.
При этом он считает, что «Зеленский, как обычно, соскочит». «Если Азербайджан готов обеспечить безопасность всем участникам переговоров, я думаю, что наши участники переговорной группы могут приехать в Азербайджан спокойно», - заявил парламентарий.
До этого президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале заявил, что Киев готов к трёхсторонним переговорам в этой стране, «если Россия будет готова к дипломатии».
«Я просто думаю, что это очередная уловка Зеленского. Он не готов к переговорам. Это враньё. Он постоянно меняет и состав участников переговоров, и место проведения переговоров, и начальные условия для переговоров», - указал Джабаров.
Замглавы отметил, что Зеленский – «сторонник продолжения боевых действий, потому что действует по указке стран Запада».
Ранее Джабаров заявил, что не доверяет словам главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о возможном скором завершении конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
