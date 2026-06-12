СМИ: Командующий беспилотными войсками ВСУ пообещал изолировать Крым от РФ

Киев планирует полностью изолировать Крым от России, сообщает Reuters со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди.

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По его словам, для этого будет перерезан сухопутный коридор, по которому снабжается полуостров. Интенсивность движения по Новороссийской трассе — ключевому маршруту снабжения российских войск — за месяц якобы сократилась более чем на две трети. Контроль над дорогой, по словам командующего, Украина получит через месяц.

По данным агентства, данное заявление Бровди сделал, находясь «глубоко в подземном бункере, где стены из экранов транслируют данные в режиме реального времени со всего поля боя»».

Для защиты трассы «Новороссия» необходима единая система с комплексами РЛС и средствами ПВО, однако нельзя исключать, что противник преследует более масштабную цель, заявил в беседе с НСН военный корреспондент Александр Коц.

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ФОТО: РИА Новости
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