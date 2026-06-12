СМИ: Командующий беспилотными войсками ВСУ пообещал изолировать Крым от РФ
Киев планирует полностью изолировать Крым от России, сообщает Reuters со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди.
По его словам, для этого будет перерезан сухопутный коридор, по которому снабжается полуостров. Интенсивность движения по Новороссийской трассе — ключевому маршруту снабжения российских войск — за месяц якобы сократилась более чем на две трети. Контроль над дорогой, по словам командующего, Украина получит через месяц.
По данным агентства, данное заявление Бровди сделал, находясь «глубоко в подземном бункере, где стены из экранов транслируют данные в режиме реального времени со всего поля боя»».
Для защиты трассы «Новороссия» необходима единая система с комплексами РЛС и средствами ПВО, однако нельзя исключать, что противник преследует более масштабную цель, заявил в беседе с НСН военный корреспондент Александр Коц.
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