В результате удара по АЗС в Стародубе ранены семь человек

По его словам, среди раненых есть 16-летний подросток. Один из пострадавших доставлен бригадой скорой помощи в больницу Брянска. В результате атаки повреждения получили и гражданские объекты. Также осколками повреждены пять легковых автомобилей.

Ранее в Краснодаре в результате удара БПЛА был поврежден бизнес-центр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

