В результате удара по АЗС в Стародубе ранены семь человек
Семь человек, в том числе подросток, получили ранения после удара по автозаправочным станциям в городе Стародуб Брянской области, сообщил в «Макс» временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.
По его словам, среди раненых есть 16-летний подросток. Один из пострадавших доставлен бригадой скорой помощи в больницу Брянска. В результате атаки повреждения получили и гражданские объекты. Также осколками повреждены пять легковых автомобилей.
Ранее в Краснодаре в результате удара БПЛА был поврежден бизнес-центр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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