В результате удара по АЗС в Стародубе ранены семь человек

Семь человек, в том числе подросток, получили ранения после удара по автозаправочным станциям в городе Стародуб Брянской области, сообщил в «Макс» временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.

Минобороны: Над Россией за ночь уничтожили 140 украинских беспилотников

По его словам, среди раненых есть 16-летний подросток. Один из пострадавших доставлен бригадой скорой помощи в больницу Брянска. В результате атаки повреждения получили и гражданские объекты. Также осколками повреждены пять легковых автомобилей.

Ранее в Краснодаре в результате удара БПЛА был поврежден бизнес-центр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:Брянская ОбластьВСУАтака

Горячие новости

Все новости

партнеры