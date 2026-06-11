Экс-глава МИД Германии заявил, что Путин знает немцев лучше них самих
Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что президент России Владимир Путин хорошо понимает немецкое общество и внимательно следит за событиями в стране, сообщает РЕН ТВ.
«Я думаю, что он больше всего смотрит на немцев, он знает нас довольно хорошо — иногда лучше, чем мы сами себя», — он в интервью газете Bild.
По словам Габриэля, российский лидер регулярно изучает информационную повестку ФРГ, смотрит немецкое телевидение и читает местные газеты.
Бывший министр также опроверг упреки в адрес Социал-демократической партии Германии в ведении излишне пророссийского курса.
Между тем политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что большинство немцев не станет возмущаться, если россиянам запретят въезд в Евросоюз, но такой шаг — это война против русскоязычной общины Германии и простых граждан России.
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