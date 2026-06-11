Экс-глава МИД Германии заявил, что Путин знает немцев лучше них самих

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что президент России Владимир Путин хорошо понимает немецкое общество и внимательно следит за событиями в стране, сообщает РЕН ТВ.

«Я думаю, что он больше всего смотрит на немцев, он знает нас довольно хорошо — иногда лучше, чем мы сами себя», — он в интервью газете Bild.