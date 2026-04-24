В Севастополе БПЛА атаковали гуманитарную миссию, пострадали двое

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении команды миссии в Telegram.

Отмечается, что ЧП произошло во время поездки в прифронтовой населенный пункт, куда миссия доставляла пасхальные подарки, медикаменты и продукты. Двое из четырех членов команды - Екатерина и Виталий - получили ранения.

Пострадавшим оказали первую помощь на месте, затем их доставили в полевой медицинский госпиталь. Мужчина остается на лечении в Севастополе, женщина уже выписана.

В миссии сообщили, что при атаке был поврежден автомобиль, его необходимо восстанавливать.

Ранее в Новокуйбышевске Самарской области из-за атаки БПЛА погибла женщина, пишет Ura.ru.

