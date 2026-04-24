Журавлев допустил паузу ВСУ перед возможной массированной атакой
Командование ВСУ могло намеренно сократить число атак беспилотников в ночь на 24 апреля, чтобы подготовиться к более масштабному удару. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Он не исключил, что речь может идти о тактической паузе, в ходе которой ресурсы сохраняются для последующих действий или перераспределяются на более приоритетные цели. При этом, по его словам, на интенсивность атак могли повлиять и погодные условия — сильный ветер и заморозки, осложняющие применение легких дронов.
Дополнительными факторами Журавлев назвал производственные и кадровые сложности, с которыми сталкивается Украина. В частности, он указал на дефицит мини-реактивных двигателей и зависимость от импортных комплектующих, включая батареи и оптоволокно, стоимость которого, по его оценке, резко выросла.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь были сбиты 10 беспилотников над Крымом, а также Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областями, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Светлая отдушина: Лидер «Агаты Кристи» о вкладе Горенбурга в историю русского рока
- Стоматолог предупредил о скрытых рисках при установке пломбы
- «Абсолютнейший перебор»: Лукьяненко осудил цензуру в русской классике
- Россиянам объяснили, как накопить миллион рублей
- Журавлев допустил паузу ВСУ перед возможной массированной атакой
- «Уберут к сезону»: Разлив нефтепродуктов в Туапсе не испортит отдых туристов
- Зарплаты россиян могут вырасти на 10-12% во втором полугодии
- «От пневмонии до смерти»: Врач напомнила о вакцинации от трех опасных болезней
- Сбивший пешеходов водитель каршеринга оказался без прав
- Тимур Иванов не признал вину по делу о взятках на 1,3 миллиона рублей