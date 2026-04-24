Журавлев допустил паузу ВСУ перед возможной массированной атакой

Командование ВСУ могло намеренно сократить число атак беспилотников в ночь на 24 апреля, чтобы подготовиться к более масштабному удару. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Он не исключил, что речь может идти о тактической паузе, в ходе которой ресурсы сохраняются для последующих действий или перераспределяются на более приоритетные цели. При этом, по его словам, на интенсивность атак могли повлиять и погодные условия — сильный ветер и заморозки, осложняющие применение легких дронов.