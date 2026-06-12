По делу «Русагро» в доход государства изъято имущество на 550 млрд рублей
На имущество обвиняемых по делу «Русагро» наложен арест на сумму более 550 млрд рублей, сообщает МВД России.
Впоследствии эти активы по иску Генпрокуратуры обращены в доход государства. По данным ведомства, завершено расследование уголовного дела в отношении экс-акционера и бенефициара агропромышленной компании Вадима Мошковича и его предполагаемых сообщников.
В зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в мошенничестве, легализации преступных доходов, преднамеренном банкротстве, а также даче и получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2018–2021 годах обвиняемые путем обмана завладели крупным агропромышленным холдингом, а затем совершили действия, приведшие к его банкротству, и легализовали полученное имущество.
Национализация «Русагро» вряд ли поможет стабилизировать цены на товары первой необходимости, более того, не факт, что государство выплатит компенсацию правообладателю, — если он нанес государству ущерб, он должен будет его покрыть. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.
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