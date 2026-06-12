По делу «Русагро» в доход государства изъято имущество на 550 млрд рублей

Впоследствии эти активы по иску Генпрокуратуры обращены в доход государства. По данным ведомства, завершено расследование уголовного дела в отношении экс-акционера и бенефициара агропромышленной компании Вадима Мошковича и его предполагаемых сообщников.

В зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в мошенничестве, легализации преступных доходов, преднамеренном банкротстве, а также даче и получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2018–2021 годах обвиняемые путем обмана завладели крупным агропромышленным холдингом, а затем совершили действия, приведшие к его банкротству, и легализовали полученное имущество.

Национализация «Русагро» вряд ли поможет стабилизировать цены на товары первой необходимости, более того, не факт, что государство выплатит компенсацию правообладателю, — если он нанес государству ущерб, он должен будет его покрыть. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

