Дональд Трамп объявил о завершении войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности по завершению войны с Ираном. Американский лидер отметил, что в настоящее время идет финализация документа и подписание может состояться уже в ближайшие дни.
По словам главы Белого дома, церемония подписания бумаг может пройти в выходные в Европе. Сам Трамп присутствовать на мероприятии не сможет, однако вместо него там будет вице-президент США Джей Ди Вэнс. Точное время и место заключения сделки будут объявлены в скором времени. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
Американский лидер подчеркнул, что переговоры с Тегераном были вынесены на самый высокий уровень иранского руководства. Трамп пообещал, что будущий меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном окажется «очень детальным документом».
Президент США также добавил, что текст соглашения согласован со многими другими странами. Трамп выразил уверенность в том, что все участники процесса хотят как можно скорее завершить работу над этой сделкой.
За несколько часов до этого заявления Трамп принял решение отменить запланированные на вечер четверга бомбардировки Ирана, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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