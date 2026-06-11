Дональд Трамп объявил о завершении войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности по завершению войны с Ираном. Американский лидер отметил, что в настоящее время идет финализация документа и подписание может состояться уже в ближайшие дни.

По словам главы Белого дома, церемония подписания бумаг может пройти в выходные в Европе. Сам Трамп присутствовать на мероприятии не сможет, однако вместо него там будет вице-президент США Джей Ди Вэнс. Точное время и место заключения сделки будут объявлены в скором времени. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.