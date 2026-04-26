СМИ: Два человека пострадали при атаке БПЛА на Севастополь

Над морем и городом сбили 43 дрона. Осколки ранили молодого человека в машине на проспекте Генерала Острякова. В садовом товариществе у Генерала Мельника пострадала молодая женщина.

По словам очевидцев, в небе видно много дыма от пожаров. Кроме того, обломки выбили окна в трёх домах на Радиогорке. В Учкуевке повредило газовую трубу.

Ранее стало известно, что в ДНР из-за ударов ВСУ погиб один человек, еще девять ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

