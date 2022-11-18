Политический заказ или ошибка? Что стоит за решением Гаагского суда по MH17

РЕШЕНИЕ СУДА

Гаагский суд 17 ноября постановил, что малайзийский Boeing MH17 в 2014 году был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», находившегося в поле недалеко от села Первомайское в Донецкой народной республике. Эта территория на тот момент контролировалась ополченцами ДНР. Изучив материалы перехваченных разговоров, суд счел Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в крушении самолета. По мнению судьи, ракету планировали выпустить по военному самолету, а попадание в MH17 произошло по ошибке.

Он отметил, что в деле есть фотографии следа от ракеты в небе, спутниковые снимки, зафиксированы следы от поражающих элементов ракеты в форме «бабочки», которые нашли в телах экипажа и на обломках самолета. При этом российский оборонный концерн «Алмаз-Антей», исследуя предполагаемые места запуска ракеты, ранее пришел к выводу, что сценарий пуска со стороны Первомайского или Снежного не подтверждается.

Предприятие провело три натурных эксперимента, моделирующих ситуацию. Они подтвердили, что самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское. Его тогда контролировали украинские военные, на вооружении которых были ЗРК «Бук», доставшиеся Киеву после распада СССР. Голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из экспериментов.