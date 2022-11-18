Политический заказ или ошибка? Что стоит за решением Гаагского суда по MH17
Суд приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению, отбросив российские исследования и доказательства непричастности к крушению малайзийского Boeing.
Суд в Гааге признал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера ГРУ России в отставке Сергея Дубинского и ополченца, гражданина Украины Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 пассажиров. Еще одного обвиняемого россиянина, командира разведподразделения ГРУ ДНР Олега Пулатова, признали невиновным. Однако Россия заявила, что в основе разбирательства по MH17 лежал политический заказ, направленный против страны, и подчеркнула, что не будет выдавать своих граждан.
РЕШЕНИЕ СУДА
Гаагский суд 17 ноября постановил, что малайзийский Boeing MH17 в 2014 году был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», находившегося в поле недалеко от села Первомайское в Донецкой народной республике. Эта территория на тот момент контролировалась ополченцами ДНР. Изучив материалы перехваченных разговоров, суд счел Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в крушении самолета. По мнению судьи, ракету планировали выпустить по военному самолету, а попадание в MH17 произошло по ошибке.
Он отметил, что в деле есть фотографии следа от ракеты в небе, спутниковые снимки, зафиксированы следы от поражающих элементов ракеты в форме «бабочки», которые нашли в телах экипажа и на обломках самолета. При этом российский оборонный концерн «Алмаз-Антей», исследуя предполагаемые места запуска ракеты, ранее пришел к выводу, что сценарий пуска со стороны Первомайского или Снежного не подтверждается.
Предприятие провело три натурных эксперимента, моделирующих ситуацию. Они подтвердили, что самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское. Его тогда контролировали украинские военные, на вооружении которых были ЗРК «Бук», доставшиеся Киеву после распада СССР. Голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из экспериментов.
Суд признал «Алмаз-Антей» компетентным экспертом, однако поставил под вопрос убедительность его выводов. Судья Стинхейс пояснил, что «Алмаз-Антей» из-за связей с российским властями не обладает независимостью, как того требуется от эксперта, но подчеркнул, что нельзя сказать, что его данные по делу MH17 не обладают ценностью.
Позже суд заявил, что ЗРК «Бук», из которого сбили самолет, привезли из России на Украину, а затем вывезли обратно. При этом отмечается, что действия экипажа ЗРК установить невозможно. Кроме того, судья опроверг утверждение прокуратуры о том, что обвиняемые по этому делу действовали как единая группа, но подчеркнул, что они имели отношение к применению ЗРК.
Так, никого из обвиняемых на заседании суда в Нидерландах не было. Гиркин, Дубинский и Харченко приговорены к пожизненному заключению заочно. Они также должны выплатить родным погибших минимум 16 млн евро в качестве компенсации.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
Заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев 17 ноября заявил, что Россия изучит решение голландского суда по делу о катастрофе рейса MH17.
«Будем изучать это решение, потому что во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение. После изучения этого юридического документа мы будем, наверное, готовы как-то это прокомментировать», — сказал дипломат.
Позднее МИД РФ опубликовал заявление, в котором говорится, что суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре. По заверениям ведомства, в основе разбирательства по MH17 лежал политический заказ, направленный против России.
«Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии», - говорится в заявлении.
Ведомство подчеркнуло, что РФ не является стороной процесса, несмотря на это, голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе. На этом фоне сенатор Андрей Клишас напомнил про 61-й статью Конституции, согласно которой выдача граждан России не допускается.
«Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству», — процитировал сенатор соответствующую статью Основного закона.
Политики и эксперты указали на то, что решение Гаагского суда является ничтожным. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что оно «было ожидаемым». Он отметил, что для Запада «всегда виновата Россия», поэтому в обвинительном приговоре была использована версия Киева, а данные экспертов «Алмаз-Антея» не учли.
«Это вранье, и для нас решение суда не является убедительным... юридически ничтожно, я думаю, наши юристы его оспорят», - приводит РИА Новости слова Джабарова.
В свою очередь президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российская сторона обязана подать апелляцию на вынесенное решение Гаагского суда, подчеркнув допущенные при расследовании ошибки и отметив слабость доказательств и аргументов.
«Решение здесь может быть заранее известным, но важна транспарентность и публичность процесса. Когда есть абсурдное решение суда, его можно проанализировать, его можно публично показать, продемонстрировать слабость доказательств и аргументов, ошибки и процессуальные натяжки. Важно получить это решение и опорочить его, в особенности в тех моментах, где есть фальсификации, натяжки и слабые места», — сказал Трунов.
Россия неоднократно отрицала причастность к крушению рейса MH17 и указывала на предвзятость и нежелание следователей принимать во внимание аргументы Москвы. Президент России Владимир Путин в 2018 году говорил, что нет оснований доверять результатам расследования.
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