СМИ: в Нидерландах заявили о разоблачении российского шпиона
Агент российской разведки был задержан в Нидерландах , сообщает Reuters со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности страны (AIVD).
По информации агентства, Сергей Владимирович Черкасов пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, который расследует обвинения в военных преступлениях на Украине.
В AIVD отметили, что мужчина использовал псевдоним Виктор Мюллер Феррейра. Его задержали в аэропорту, когда он прибыл в Нидерланды под видом бразильца для прохождения стажировки в суде.
«Задержанный использовал хорошо сконструированное прикрытие, которым скрывал все свои связи с Россией в целом и с ГРУ в частности», — рассказали в Службе, добавив, что мужчине запретили въезд в Нидерланды и отправили обратно в Бразилию, где ему грозит судебное разбирательство.
Ранее Генеральная прокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии в сотрудничестве с российскими спецслужбами, которым он передавал информацию о резервистах вооруженных сил ФРГ, а также различные экономические данные.
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