СМИ: в Нидерландах заявили о разоблачении российского шпиона

По информации агентства, Сергей Владимирович Черкасов пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, который расследует обвинения в военных преступлениях на Украине.

В AIVD отметили, что мужчина использовал псевдоним Виктор Мюллер Феррейра. Его задержали в аэропорту, когда он прибыл в Нидерланды под видом бразильца для прохождения стажировки в суде.

«Задержанный использовал хорошо сконструированное прикрытие, которым скрывал все свои связи с Россией в целом и с ГРУ в частности», — рассказали в Службе, добавив, что мужчине запретили въезд в Нидерланды и отправили обратно в Бразилию, где ему грозит судебное разбирательство.

Ранее Генеральная прокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии в сотрудничестве с российскими спецслужбами, которым он передавал информацию о резервистах вооруженных сил ФРГ, а также различные экономические данные.

