МИД: в основе разбирательства Гаагским судом дела по MH17 лежал политический заказ

В заявлении министерства иностранных дел РФ также говорится, что на протяжении всего процесса суд находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный итог разбирательства.

«Об объективности и беспристрастности в подобных условиях говорить не приходится», - добавили в ведомстве.

Ранее суд в Гааге при оглашении приговора по делу о крушении самолета Boeing 777 МН17 под Донецком в 2014 году, заявил, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит пассажирский лайнер, привезли из России на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

