МИД: в основе разбирательства Гаагским судом дела по MH17 лежал политический заказ
Россия сожалеет, что Гаагский суд пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре, в основе разбирательства по MH17 лежал политический заказ. Об этом заявили в МИД РФ.
Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, РФ не является стороной данного процесса, несмотря на это, голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе.
В заявлении министерства иностранных дел РФ также говорится, что на протяжении всего процесса суд находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный итог разбирательства.
«Об объективности и беспристрастности в подобных условиях говорить не приходится», - добавили в ведомстве.
Ранее суд в Гааге при оглашении приговора по делу о крушении самолета Boeing 777 МН17 под Донецком в 2014 году, заявил, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит пассажирский лайнер, привезли из России на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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