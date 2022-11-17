МИД: Россия изучит вердикт Гаагского суда по МН17

По его словам, «во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение».

«Могу в настоящий момент сказать, что будем изучать это решение, потому что во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение, поэтому после изучения этого юридического документа мы будем, наверное, готовы как-то это откомментировать», - сказал Нечаев на брифинге.

Ранее в Международном уголовном суде в Гааге началось оглашение вердикта по делу о катастрофе MH17. Суд постановил, что самолёт был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», запущенным со стороны Первомайского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

