МИД: Россия изучит вердикт Гаагского суда по МН17
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Россия изучит вердикт Гаагского суда по делу о крушении малазийского Boeing-777 рейса MH17 на Украине в 2014 году, сообщает РИА Новости.
По его словам, «во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение».
«Могу в настоящий момент сказать, что будем изучать это решение, потому что во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение, поэтому после изучения этого юридического документа мы будем, наверное, готовы как-то это откомментировать», - сказал Нечаев на брифинге.
Ранее в Международном уголовном суде в Гааге началось оглашение вердикта по делу о катастрофе MH17. Суд постановил, что самолёт был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», запущенным со стороны Первомайского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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