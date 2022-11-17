Гаагский суд: рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» со стороны Первомайского
В Международном уголовном суде в Гааге началось оглашение вердикта по делу о катастрофе MH17 в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает ТАСС.
Суд постановил, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», запущенным со стороны Первомайского.
Также в решении утверждается, что речь в деле о крушении идет о немеждународном вооруженном конфликте на Украине, а Россия в момент падения «боинга» контролировала ДНР.
Обвиняемые по делу — бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его бывшие подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.
Ранее в суде по делу «Боинга» MH17 представили доказательства запуска «Бука», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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