Гаагский суд: рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» со стороны Первомайского

В Международном уголовном суде в Гааге началось оглашение вердикта по делу о катастрофе MH17 в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает ТАСС.

Суд постановил, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», запущенным со стороны Первомайского.

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Также в решении утверждается, что речь в деле о крушении идет о немеждународном вооруженном конфликте на Украине, а Россия в момент падения «боинга» контролировала ДНР.

Обвиняемые по делу — бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его бывшие подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Ранее в суде по делу «Боинга» MH17 представили доказательства запуска «Бука», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеДонбассКрушение BoeingГаагский Суд
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