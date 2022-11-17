Гаагский суд: рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» со стороны Первомайского

В Международном уголовном суде в Гааге началось оглашение вердикта по делу о катастрофе MH17 в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает ТАСС.

Суд постановил, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», запущенным со стороны Первомайского.