В Кремле назвали недопустимыми призывы признать ответственность России за крушение MH17
Призывы к России признать ответственность за крушение рейса MH17 в 2014 году неуместны и недопустимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы — абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», — приводит слова Пескова РИА Новости.
Комментируя высказывание о возможном обвинении РФ в авиакатастрофе, представитель Кремля призвал «реагировать на новости по мере их поступления».
Напомним, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing рейса MH17 потерпел крушение над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате погибли все 298 человек, находившиеся в самолете. Суд по делу о катастрофе начался в Нидерландах в марте прошлого года. Фигурантами дела проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. По данным следствия, самолет был сбит из ЗРК «Бук», принадлежащего зенитно-ракетной бригаде из Курска.
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