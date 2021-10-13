В Кремле назвали недопустимыми призывы признать ответственность России за крушение MH17

«Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы — абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Комментируя высказывание о возможном обвинении РФ в авиакатастрофе, представитель Кремля призвал «реагировать на новости по мере их поступления».

Напомним, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing рейса MH17 потерпел крушение над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате погибли все 298 человек, находившиеся в самолете. Суд по делу о катастрофе начался в Нидерландах в марте прошлого года. Фигурантами дела проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. По данным следствия, самолет был сбит из ЗРК «Бук», принадлежащего зенитно-ракетной бригаде из Курска.

