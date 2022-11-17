Суд в Гааге: ЗРК «Бук», из которого сбили МН17, привезен из России

Суд в Гааге, который в четверг оглашает приговор по делу о крушении самолета Boeing 777 МН17 под Донецком в 2014 году, заявил, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит пассажирский лайнер, привезли из России на Украину. Судья заявил, что ЗРК был использован бойцами ДНР, что и привело к катастрофе.

После того, как самолет был сбит, «Бук» снова вывезли в России, чтобы таким образом попытаться избежать международный скандал.

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Кто именно дал команду о запуске ракеты суду неясно. Суд признал причастными к катастрофе MH17 Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Согласно выводам суда, самолет был сбит из ЗРК «Бук» со стороны Первомайского (территория ДНР). Суд определил, что на момент крушения самолета руководство ДНР было подконтрольно официальным лицам России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гаагский СудМалайзийский Боинг
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