Суд в Гааге: ЗРК «Бук», из которого сбили МН17, привезен из России
Суд в Гааге, который в четверг оглашает приговор по делу о крушении самолета Boeing 777 МН17 под Донецком в 2014 году, заявил, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит пассажирский лайнер, привезли из России на Украину. Судья заявил, что ЗРК был использован бойцами ДНР, что и привело к катастрофе.
После того, как самолет был сбит, «Бук» снова вывезли в России, чтобы таким образом попытаться избежать международный скандал.
Кто именно дал команду о запуске ракеты суду неясно. Суд признал причастными к катастрофе MH17 Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.
Согласно выводам суда, самолет был сбит из ЗРК «Бук» со стороны Первомайского (территория ДНР). Суд определил, что на момент крушения самолета руководство ДНР было подконтрольно официальным лицам России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 680 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 735 / сут.
- СМИ: Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов
- Суд в Гааге: ЗРК «Бук», из которого сбили МН17, привезен из России
- МИД: Россия изучит вердикт Гаагского суда по МН17
- Гаагский суд усомнился в убедительности доводов «Алмаз-Антея»
- «Роскосмос» отложил запуск пилотируемого корабля «Орел» на 2025 год
- Глава Минпросвещения поддержал введение единой школьной формы
- Власти Польши допустили украинских экспертов на место падения ракеты
- Госдума продлила в I чтении эксперимент по курортному сбору
- Илон Маск выбрал преемника на посту главы Tesla
- Волонтёры очистили от мусора 318 км берегов водоёмов в Калужской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru