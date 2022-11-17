Суд в Гааге приговорил Гиркина, Харченко и Дубинского к пожизненным срокам

Cуд также оценил общую сумму компенсации родственникам жертв крушения самолета в более чем в 16 млн евро.

Игорь Гиркин (Стрелков), будучи в то время министром обороны ДНР, непосредственно отвечал за действия своих подчинённых. Сергей Дубинский участвовал в доставке, транспортировке, задействовании и выводе вооружения с места преступления, а Леонид Харченко исполнял приказы своего командира Дубинского.

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Пассажирский Boeing 777 МН17 направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет был сбит в небе над Донбассом из ЗРК «Бук», доставленным на Украину из России. Суд отметил, что выстрел был осуществлен умышлено. Судьи полагают, что гражданский лайнер сбили по ошибке, перепутав с военным самолетом. После этого для того, чтобы избежать международного скандала, «Бук» был срочно вывезен в Россию.



