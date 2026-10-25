В ОЭЗ «Технополис Москва» пройдут встречи с работодателями

27 октября в столице в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» состоится ярмарка вакансий, в которой примут участие свыше десяти инновационных предприятий. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 13:00 на площадке «Руднево». Соискатели смогут пообщаться с производителями медизделий, конденсаторов для нефтедобывающих и железнодорожных компаний, литий-ионных аккумуляторов.

Политик напомнил, что в столичной ОЭЗ размещено более 250 высокотехнологичных фирм, обеспечивших более 34 тысяч рабочих мест.

«Запуск новых производств, расширение действующих линий и ассортимента продукции формируют спрос на инженеров, технических и других профильных специалистов. В ОЭЗ постоянно проходят встречи с работодателями, на которых представители предприятий могут пообщаться с соискателями», - уточнил Ликсутов.

На мероприятии для гостей пройдут мастер-классы, на которых специалисты поделятся секретами успешной самопрезентации и составления резюме. Кроме того, посетители-студенты смогут узнать актуальную информацию о стажировках и практике в ведущих предприятиях.

В ОЭЗ «Технополис Москва» работает банк резюме, который помогает организациям оперативно находить квалифицированных специалистов, а соискателям — получать предложения о вакансиях у современных производителей.

В 2026 году «Технополису Москва» исполнилось 20 лет. За это время ОЭЗ из стартовой площадки для инновационных проектов превратилась в ключевой хаб отечественной промышленности. Сейчас на десяти площадках особой зоны общей площадью 430 Га находится производство свыше 250 высокотехнологичных предприятий, представляющих микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, IТ и робототехнику.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил октябрь месяцем московской промышленности.