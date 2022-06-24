Песков назвал абсурдной резолюцию ПАСЕ по MH17

Выводы в резолюции ПАСЕ, согласно которой Россия виновна в катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, абсурдны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Накануне парламентская ассамблея приняла резолюцию, где указала, что самолет был сбит российской ракетой «Бук». В ПАСЕ отметили, что это «самый убедительный сценарий», при этом ассамблея не имеет отношения к реальному расследованию авиакатастрофы.

«Парламентская ассамблея Совета Европы, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений», — цитирует Пескова РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Малайзийский БоингПАСЕДмитрий Песков
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