Песков назвал абсурдной резолюцию ПАСЕ по MH17

Накануне парламентская ассамблея приняла резолюцию, где указала, что самолет был сбит российской ракетой «Бук». В ПАСЕ отметили, что это «самый убедительный сценарий», при этом ассамблея не имеет отношения к реальному расследованию авиакатастрофы.

«Парламентская ассамблея Совета Европы, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений», — цитирует Пескова РИА Новости.

