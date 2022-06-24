Песков назвал абсурдной резолюцию ПАСЕ по MH17
Выводы в резолюции ПАСЕ, согласно которой Россия виновна в катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, абсурдны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне парламентская ассамблея приняла резолюцию, где указала, что самолет был сбит российской ракетой «Бук». В ПАСЕ отметили, что это «самый убедительный сценарий», при этом ассамблея не имеет отношения к реальному расследованию авиакатастрофы.
«Парламентская ассамблея Совета Европы, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений», — цитирует Пескова РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 154 / сут.
Умерли
381 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 225 / сут.
- Песков назвал абсурдной резолюцию ПАСЕ по MH17
- В Кремле отреагировали на возможность национализации участка «Северного потока-2» в ФРГ
- Российская армия сбила два украинских Су-25 и пять беспилотников
- СМИ: В Германии захотели национализировать часть «Северного потока-2»
- Минобороны: Украинская группировка в районе Горского и Золотого полностью блокирована
- В Госдуме предложили переименовать День окончания Второй мировой в День Победы над Японией
- В МИД Украины допустили обсуждение с Россией границ «до 24 февраля»
- В Германии допустили остановку работы ряда отраслей из-за нехватки газа
- Власти Херсона подтвердили гибель местного чиновника в результате теракта
- Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили до 8 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru