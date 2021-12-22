Лавров: Процесс по делу MH17 кишит двойными стандартами

Процесс по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH17 под Донецком кишит двойными стандартами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с телеканалом RT.

Прокуратура Нидерландов считает причастными к убийству четырех фигурантов дела MH17

По его словам, никто не просит Украину раскрыть данные с радаров и предоставить записи переговоров диспетчеров с MH17. Лавров отметил, что также никто не просит американцев показать данные со спутников, которые, по их словам, доказывают правоту следствия.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. В результате крушения лайнера, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года погибли все находившиеся в самолете 298 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БоингСергей ЛавровРоссия
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