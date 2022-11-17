В Совфеде назвали юридически ничтожным решение Гаагского суда по MH17
Сенатор Владимир Джабаров заявил, что решение Гаагского суда по делу о крушении малайзийского Boeing-777 рейса MH17 на Украине в 2014 году было ожидаемым, сообщает РИА Новости.
По его словам, для России это решение «юридически ничтожно».
Он отметил, что для Запада «всегда виновата Россия», поэтому в обвинительном приговоре была использована версия Киева, а данные экспертов «Алмаз-Антея» не учли.
«Это враньё, и для нас решение суда не является убедительным... юридически ничтожно, я думаю, наши юристы его оспорят», - заключил Джабаров.
Ранее суд в Гааге признал Леонида Харченко, Сергея Дубинского и Игоря Гиркина виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 пассажиров и членов экипажа. Их заочно приговорили к пожизненному заключению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 680 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 735 / сут.
- Власти Херсонской области запретили вывозить спецтехнику и оборудование
- Собчак извинилась перед Чемезовым
- В Польше не обнаружили следов падения второй ракеты
- Крымский мост вновь закроют для транспорта
- «Автодор» построит дорогу в Сочи в обход Адлера
- Нагиев рассказал, когда вернется в шоу «Голос»
- Японский премьер заявил о договоренности с Си Цзиньпином не допустить ядерной войны
- McDonald’s объявил о приостановке работы в Казахстане
- Мишустин призвал Азербайджан сохранить общее языковое пространство
- Суд в Гааге приговорил Гиркина, Харченко и Дубинского к пожизненным срокам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru