В Совфеде назвали юридически ничтожным решение Гаагского суда по MH17

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что решение Гаагского суда по делу о крушении малайзийского Boeing-777 рейса MH17 на Украине в 2014 году было ожидаемым, сообщает РИА Новости.

Гаагский суд усомнился в убедительности доводов «Алмаз-Антея»

По его словам, для России это решение «юридически ничтожно».

Он отметил, что для Запада «всегда виновата Россия», поэтому в обвинительном приговоре была использована версия Киева, а данные экспертов «Алмаз-Антея» не учли.

«Это враньё, и для нас решение суда не является убедительным... юридически ничтожно, я думаю, наши юристы его оспорят», - заключил Джабаров.

Ранее суд в Гааге признал Леонида Харченко, Сергея Дубинского и Игоря Гиркина виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 пассажиров и членов экипажа. Их заочно приговорили к пожизненному заключению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Совет Федерации РФГаагский СудДонбассКатастрофа БоингаМалайзийский Боинг
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры