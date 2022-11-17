В Совфеде назвали юридически ничтожным решение Гаагского суда по MH17

По его словам, для России это решение «юридически ничтожно».

Он отметил, что для Запада «всегда виновата Россия», поэтому в обвинительном приговоре была использована версия Киева, а данные экспертов «Алмаз-Антея» не учли.

«Это враньё, и для нас решение суда не является убедительным... юридически ничтожно, я думаю, наши юристы его оспорят», - заключил Джабаров.

Ранее суд в Гааге признал Леонида Харченко, Сергея Дубинского и Игоря Гиркина виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 пассажиров и членов экипажа. Их заочно приговорили к пожизненному заключению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

