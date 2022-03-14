Австралия и Нидерланды требуют от России компенсации по делу о рейсе MH17

Австралия и Нидерланды подали в суд на Россию с требованием выплатить миллионы долларов в качестве компенсации по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом в 2014 году, в результате которой погибли 298 человек. Об этом сообщила глава австралийского МИД Марис Пейн.

Как передает ТАСС, в совместном заявлении главы МИД Австралии, премьер-министра страны Скотта Моррисона, его заместителя Барнаби Джойса и генерального прокурора Микелии Кэш говорится, что страны намерены использовать все доступные средства для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за крушение самолета.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что США утаивают факты колоссальной важности по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH17. Он пояснил, что речь идет о том, что США отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014, когда произошла катастрофа.

Свидетели по делу MH17 дали показания о ракетном пуске перед крушением лайнера

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. В результате крушения лайнера, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года погибли все находившиеся в самолете 298 человек.

Фигурантами дела проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По версии следствия, лайнер был сбит из принадлежащего зенитно-ракетной бригаде из Курска ЗРК «Бук».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Малайзийский БоингКатастрофа Боинга
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