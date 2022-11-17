«Абсурдное решение»: Адвокат Трунов раскритиковал приговор Гаагского суда по малазийскому Boeing

Ранее агенство «Интерфакс» сообщило, что Гаагский окружной суд признал виновными россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко по делу о крушении самолета Boeing-777, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, и приговорил их к пожизненному заключению. Также, согласно решению суда, осужденные обязаны выплатить не менее 16 млн евро в качестве компенсации. Четвертого фигуранта дела, ныне покойного Олега Пулатова, в совершении преступления оправдали. Трунов назвал сомнительным вынесенное решение суда.

«Есть еще Гаагский апелляционный суд, поэтому естественно, что это решение будет обжаловаться. Отмечу, что сама конструкция достаточно странная, как минимум, потому, что эксперты установили, что ракета, который был сбит Boeing, состояла на вооружении ПВО Украины. Загадочно исчез диспетчер, дежуривший в тот день в Днепропетровске. Загадочно покончил жизнь самоубийством капитан воздушного судна. Непонятно, почему следственная бригада, куда россиян не пригласили, вдруг выбрала Гаагский окружной суд. Мне неизвестно, чтобы раньше в нем расследовались какие-либо авиакатастрофы. Вообще в Гааге девятнадцать окружных судов. Словом, больше вопросов, чем ответов», — сказал Трунов.

Также собеседник НСН отметил, что Россия не выдаст своих граждан Голландии.

«Обычно обвиняющая сторона присылает государству, гражданами которого являются осужденные, соответствующие материалы, они рассматриваются, и только потом осужденного наказывают на родине согласно материалам. Скорее всего, их объявят в розыск, но Россия не выдаст осужденных», — отметил юрист.

Адвокат проследил аналогию между крушением малазийского Boeing-777 и недавним падением ракет на территорию Польши.

«Это очень яркая аналогия. Украинцы провокационно выстрелили в поляков, запустили ракету, но виновата все равно Россия. Здесь тоже абсурдная ситуация с точки зрения юриспруденции. На что-то закрываются глаза, какие-то доказательства рассматриваются, какие-то не рассматриваются, какие-то аудиозаписи принимаются, хотя их оригиналов не видели даже эксперты. А значит, почти наверняка эти записи подвергались монтажу. Россию не пригласили в следственную группу и не дали возможность представлять аргументы и доказательства, что противоречит элементарным нормам состязательности в уголовном процессе. Для меня все это странно как для юриста-международника. Я понимаю, что надо читать решение, нужно смотреть, на базе каких доказательств оно вынесено, как они собраны, все ли фигуранты могли их представить. Возможно, здесь даже нельзя обвинить судью, который выносил решение на основе представленных материалов. Здесь проблемы начались с ярко выраженного обвинительного уклона — следствие только начало работать, а все уже сделали свои выводы», — заявил он.

В заключение собеседник НСН отметил, что российская сторона должна подать апелляцию.

«Решение здесь может быть заранее известным, но важна транспарентность и публичность процесса. Когда есть абсурдное решение суда, его можно проанализировать, его можно публично показать, продемонстрировать слабость доказательств и аргументов, ошибки и процессуальные натяжки. Важно получить это решение и опорочить его, в особенности в тех моментах, где есть фальсификации, натяжки и слабые места», — подытожил Трунов.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Россия изучит вердикт Гаагского суда по делу о крушении малазийского Boeing-777 в 2014 году.

