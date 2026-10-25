МО: Силы ПВО сбили более 1070 БПЛА ВСУ
Российские силы ПВО ликвидировали 1 тысячу 72 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные БПЛА поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения и запуска дронов дальнего действия. Кроме того, рассказали в МО, ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 159 районах.
Ранее в министерстве сообщили, что российские военные ударили по логистическим центрам и портам Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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