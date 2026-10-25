МО: Силы ПВО сбили более 1070 БПЛА ВСУ

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные БПЛА поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения и запуска дронов дальнего действия. Кроме того, рассказали в МО, ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 159 районах.

Ранее в министерстве сообщили, что российские военные ударили по логистическим центрам и портам Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».