МО: Силы ПВО сбили более 1070 БПЛА ВСУ

Российские силы ПВО ликвидировали 1 тысячу 72 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные БПЛА поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения и запуска дронов дальнего действия. Кроме того, рассказали в МО, ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 159 районах.

Ранее в министерстве сообщили, что российские военные ударили по логистическим центрам и портам Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеВСУБеспилотникиМинобороны РФ

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