Обама: Трамп сделал из Белого дома «ресторан Саддама Хусейна»

«Он очень увлечен ремонтом дома. Золото повсюду, будто Саддам Хусейн открыл ресторан», - заметил 44-й президент США.

Кроме того, Обама раскритиковал Трампа за то, что политик сосредоточился на строительстве бального зала и вертолетной площадки в Белом доме, а не решает проблемы снижения уровня жизни американцев, пишет Associated Press.

Ранее Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в мошенничестве на выборах главы государства в 2016 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».