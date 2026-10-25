Обама: Трамп сделал из Белого дома «ресторан Саддама Хусейна»

В период нахождения у власти президента США Дональда Трампа Белый дом превратился в ресторан экс-главы Ирака Саддама Хусейна. Об этом на митинге в поддержку демократов в Кливленде в штате Огайо заявил бывший американский лидер Барак Обама.

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«Он очень увлечен ремонтом дома. Золото повсюду, будто Саддам Хусейн открыл ресторан», - заметил 44-й президент США.

Кроме того, Обама раскритиковал Трампа за то, что политик сосредоточился на строительстве бального зала и вертолетной площадки в Белом доме, а не решает проблемы снижения уровня жизни американцев, пишет Associated Press.

Ранее Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в мошенничестве на выборах главы государства в 2016 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАИракДональд ТрампБарак ОбамаБелый Дом

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