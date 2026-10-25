Песков: РФ поддерживает выдвижение желающего мира переговорщика ЕС

Так официальный представитель Кремля прокомментировал возможное выдвижение президента Финляндии Александра Стубба на эту роль. При этом Песков добавил, что в ЕС пока только говорят о переговорщиках, но не делает ничего.

Ранее СМИ писали, что летом 2026 года в Финляндии должна была состояться тайная встреча по Украине, но ее отменили в последний момент из-за конфликта США и Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».