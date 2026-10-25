Песков: РФ поддерживает выдвижение желающего мира переговорщика ЕС
Россия поддерживает выдвижение переговорщика от Евросоюза, который заинтересован в мирном урегулировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина Дмитрия Пескова.
Так официальный представитель Кремля прокомментировал возможное выдвижение президента Финляндии Александра Стубба на эту роль. При этом Песков добавил, что в ЕС пока только говорят о переговорщиках, но не делает ничего.
Ранее СМИ писали, что летом 2026 года в Финляндии должна была состояться тайная встреча по Украине, но ее отменили в последний момент из-за конфликта США и Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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