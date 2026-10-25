График отключения света «три через три» ввели в Севастополе

Он рассказал, что поручил максимально ограничить электроснабжение промобъектов и торговых центров, а также рассмотреть другие возможности снижения нагрузки на сеть. Политик подчеркнул, что высвобождающиеся мощности необходимо сначала направить в жилые помещения.

В ночь на 24 октября ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре за пределами Севастополя, с которой обеспечивался переток в город, в связи с чем он временно остался без электроснабжения. Электричество удалось вернуть ближе к 02:00 часам ночи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».