График отключения света «три через три» ввели в Севастополе

В Крыму в Севастополе на фоне возникшего перегруза после завершения ремонтных работ из-за украинской атаки ввели график подачи электроэнергии «три через три». Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор города Михаил Развожаев.

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Он рассказал, что поручил максимально ограничить электроснабжение промобъектов и торговых центров, а также рассмотреть другие возможности снижения нагрузки на сеть. Политик подчеркнул, что высвобождающиеся мощности необходимо сначала направить в жилые помещения.

В ночь на 24 октября ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре за пределами Севастополя, с которой обеспечивался переток в город, в связи с чем он временно остался без электроснабжения. Электричество удалось вернуть ближе к 02:00 часам ночи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияАтакаВСУЭлектроэнергияСевастополь

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