Мошенничество и превышение полномочий: Арестован второй фигурант дела генерала Попова

НОВЫЕ ОБВИНЕНИЯ

12 июня следствие предъявило обвинение в мошенничестве второму фигуранту уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. С. В. Моисеев также обвиняется в превышении полномочий. При этом его полное имя, отчество и роль следствие пока не раскрыло. Известно, что он не подавал апелляционную жалобу, которая оспорила бы арест.

«Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», - рассказали ТАСС в 235-м гарнизонном военном суде.

До этого по делу арестовали еще одного фигурант, показания которого также легли в основу судебных разбирательств.