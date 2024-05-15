«Ошибаться можно, врать нельзя»: Путин утвердил новый состав «силовых» министров

В соответствии с указом, руководителем Федеральной службы безопасности назначен Александр Бортников, а Дмитрий Кочнев – главой Федеральной службы охраны.

Также Путин вновь утвердил Сергея Лаврова на должность главы МИД, а Константин Чуйченко остался главой Министерства юстиции.

ОСТРЫЙ НЕКОМПЛЕКТ: ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВЫ МВД

Во время выступления в Совфеде тогда еще кандидаты в министры сделали свои первые заявления. Владимир Колокольцев пожаловался на низкие зарплаты в МВД, что послужило причиной острой нехватки личного состава. По его словам, некомплект в органах внутренних дел составляет 152 тысячи человек.

«А ситуация у нас не просто изменилась, она усугубилась. Могу сказать, что на сегодняшний день у нас некомплект личного состава 152 тысячи. Это в среднем по всем регионам», – сказал он.

В качестве примера Колокольцев привел ситуацию в Москве, где некомплект участковых уполномоченных полиции составляет 75%.

Также он привел статистику ущерба от киберпреступлений в РФ. По его словам, эта цифра за 2023 год достигла 156 млрд рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров.

Кроме того, он заявил, что преступления, совершенные в России иностранными гражданами, в общем массиве составляют 4%. Глава МВД также анонсировал миграционную реформу, пообещав усилить контроль за пребыванием иностранных граждан в стране, но при этом избежать роста ксенофобии.

Накануне он рассказывал о борьбе с коррупцией и заявлял, что «победить полностью коррупцию и преступность мы не можем, но мы справляемся, есть результаты». Колокольцев возглавляет МВД РФ с 2012 года.