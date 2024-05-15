«Ошибаться можно, врать нельзя»: Путин утвердил новый состав «силовых» министров
Владимир Путин 14 мая подписал указы о назначении министров силового блока. В тот же день новый глава Минобороны Белоусов выступил и заявил об оптимизации военных расходов, а глава МВД напомнил о серьезном некомплекте в министерстве.
Государственная Дума 14 мая утвердила министров нового правительства РФ, за исключением министров силового блока – консультации по ним шли в Совете Федерации и завершились в тот же день. Вечером указы о назначении главы МИДа и силовых министров подписал президент России Владимир Путин.
НОВЫЕ «СИЛОВЫЕ» МИНИСТРЫ
Формирование нового состава кабмина и администрации президента завершилось через неделю после инаугурации Владимира Путина. Каждый пятый министр в правительстве новый, четверо работают на своих постах более 10 лет.
В частности, министром обороны стал Андрей Белоусов, Владимир Колокольцев и Александр Куренков сохранили за собой посты глав МВД и МЧС. Директором Росгвардии утвержден Виктор Золотов, Сергей Нарышкин будет на посту главы Службы внешней разведки.
В соответствии с указом, руководителем Федеральной службы безопасности назначен Александр Бортников, а Дмитрий Кочнев – главой Федеральной службы охраны.
Также Путин вновь утвердил Сергея Лаврова на должность главы МИД, а Константин Чуйченко остался главой Министерства юстиции.
ОСТРЫЙ НЕКОМПЛЕКТ: ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВЫ МВД
Во время выступления в Совфеде тогда еще кандидаты в министры сделали свои первые заявления. Владимир Колокольцев пожаловался на низкие зарплаты в МВД, что послужило причиной острой нехватки личного состава. По его словам, некомплект в органах внутренних дел составляет 152 тысячи человек.
«А ситуация у нас не просто изменилась, она усугубилась. Могу сказать, что на сегодняшний день у нас некомплект личного состава 152 тысячи. Это в среднем по всем регионам», – сказал он.
В качестве примера Колокольцев привел ситуацию в Москве, где некомплект участковых уполномоченных полиции составляет 75%.
Также он привел статистику ущерба от киберпреступлений в РФ. По его словам, эта цифра за 2023 год достигла 156 млрд рублей, пострадали 113 тысяч пенсионеров.
Кроме того, он заявил, что преступления, совершенные в России иностранными гражданами, в общем массиве составляют 4%. Глава МВД также анонсировал миграционную реформу, пообещав усилить контроль за пребыванием иностранных граждан в стране, но при этом избежать роста ксенофобии.
Накануне он рассказывал о борьбе с коррупцией и заявлял, что «победить полностью коррупцию и преступность мы не можем, но мы справляемся, есть результаты». Колокольцев возглавляет МВД РФ с 2012 года.
БЕЛОУСОВ И СПЕЦОПЕРАЦИЯ
Андрей Белоусов заявил в ходе заседания Совфеда, что уже начал знакомиться с делами, и все самые насущные вопросы связаны со спецоперацией на Украине. По его словам, ключевой вопрос сейчас – это поставка боеприпасов, БПЛА, ракет и средств РЭБ войскам в зоне СВО.
Он также заявил, что с комплектованием армии есть определенные проблемы, однако речь о мобилизации не идет. По словам Белоусова, будут идти плановые мероприятия по комплектованию Вооруженных сил РФ, в том числе контрактная служба. Министр считает, что Минобороны в первую очередь необходимо заниматься вопросами, связанными с военным образованием.
Говоря о спецоперации, Белоусов отметил, что необходимо упреждать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сфере применения технологий и отрабатывать новые методы боевых действий. Он подчеркнул, что ВСУ «быстро учатся».
«Ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется буквально еженедельно. Нам нужно не просто учиться следовать, нужно упреждать противника», – сказал министр.
Белоусов отметил, что перед ним стоит одна из ключевых задач – это интеграция экономики Вооруженных сил в общую экономику России. Он подчеркнул, что предстоит оптимизация военных расходов и повышение их эффективности. Также он указал на необходимость усиления контроля за ценообразованием в рамках гособоронзаказа.
Белоусов пообещал приложить все силы, а если понадобится – и жизнь для решения задач. В завершение выступления министр назвал принцип, которым он руководствуется в жизни.
«Я руководствовался принципом всегда, я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться, железобетонный принцип: "Ошибаться можно, врать нельзя"», – сказал Белоусов, после чего в зале раздались аплодисменты.
ДЕЛА ПРОТИВ ЗАМОВ ШОЙГУ
Между тем обыски сразу по нескольким адресам прошли в рамках уголовного дела против начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки в виде недвижимости. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что обыски проводились в течение нескольких дней.
Согласно данным, обыски прошли в Москве и в Краснодарском крае. По официальным данным следователей, в 2021-2023 годах Кузнецов получил взятку от предпринимателей «за совершение определенных действий в их пользу». В этот период он возглавлял восьмое управление Генштаба ВС России. Кузнецов руководил этим подразделением с 2010 года, управление кадров министерства он возглавил в мае 2023 года.
РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что сумма взятки в деле Кузнецова превышает 30 млн рублей. Также отмечается, что это дело не связано с делом ранее арестованного за взяточничество замглавы Минобороны Тимура Иванова.
Ранее политолог Евгений Минченко заявлял в разговоре с НСН, что имидж бывшего министра обороны России Сергея Шойгу был подпорчен уголовным преследованием сразу двух высокопоставленных сотрудников ведомства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru